تراجعت أسعار الذهب اليوم في السعودية، مع انخفاض المعدن الإصفر في تعاملات الأسواق العالمية.

أسعار الذهب اليوم في السعودية:

وهبط سعر جرام الذهب عيار 24 خلال التعاملات الصباحية إلى 227.05 ريال (60.54 دولار)، فيما تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) إلى 198.68 ريال (52.97 دولار).

كما انخفض سعر جرام الذهب اليوم في السعودية لعيار 18 إلى نحو 170.29 ريال (45.40 دولار).

وسجل سعر أوقية الذهب اليوم في السعودية، خلال التعاملات الصباحية، هبوطا لنحو 7061 ألف ريال (1883 دولارًا)، فيما بلغ متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم في السعودية (8 جرامات من عيار 21)، نحو 1589 ريالا (423.77 دولار).

أسعار الذهب اليوم عالمياً:

وعالمياً، تراجعت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى لها في 10 أسابيع اليوم الخميس، حيث أضر ارتفاع الدولار الأمريكي بالطلب على السبائك المسعرة بالدولار الأمريكي، في حين أن ارتفاع سعر الفائدة الوشيك لمجلس الاحتياطي الفيدرالي قلل أيضًا من جاذبية المعدن باعتباره تحوطًا من التضخم.

ونزل الذهب الفوري 0.1% إلى 1885.06 دولار للأوقية بحلول الساعة 0805 بتوقيت جرينتش وسجل أدنى مستوياته منذ 17 فبراير شباط في وقت سابق من الجلسة. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1885.90 دولار.