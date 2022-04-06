أعلن نادي النصر، مساء اليوم الأربعاء، عن ما حققه من إنجازات ومصروفات ونفقات خلال عام مضى، كما كشف النادي عن انخفاض نسبة الديون لديه إلى 30%.

ماذا فعل النصر خلال عام؟

وكشف النادي عن انخفاض نسبة المصروفات إلى 16% بجانب رفع قيمة عقود الرعاية إلى 12 الضعف، كما استحدث النادي 11 إدارة جديدة وهي: “التسويق، الاستثمار، العلاقات العامة، الإدارة القانونية، الامتثال والمخاطر، الحوكمة، الألعاب النسائية، المرافق والمنشآت، الفعاليات، المسؤولية الاجتماعية، تقنية المعلومات”.

كما سدد النادي ما يقارب 15 مليون ريال كرواتب متأخرة للعاملين والموظفين على مدى سنوات سابقة، الموسم الحالي كذلك لا يوجد متأخرات في رواتب الموظفين والعاملين بالنادي، كما لم ترفع على النادي أي قضية في الفيفا أو غرفة فض المنازعات بخصوص أي عقد أو مخالصة تم إبرامها خلال 12 شهرًا ماضيًا.

النادي يغلق 19 قضية:

كما أغلق النادي 19 قضية بإجمالي 54 مليون ريال، وجدد عيادته الطبية بتكلفة وصلت إلى مليون ونصف المليون ريال.