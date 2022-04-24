بدأت مراكز الاقتراع في فرنسا فتح أبوابها أمام أكثر من 48 مليون ناخب للإدلاء بأصواتهم في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية التي يتنافس فيها الرئيس المنتهية ولايته “إيمانويل ماكرون” ومنافسته اليمينية “ماري لوبان”.

وأفادت وسائل إعلام فرنسية اليوم الأحد، أن مراكز الاقتراع فتحت أبوابها في تمام الساعة 8 صباحًا في كل مكان بفرنسا، مضيفة أنه سيتم الإعلان عن التقديرات الأولى كما هو معتاد في تمام الساعة 8 مساءً بواسطة وسائل الإعلام.

ماكرون تصدر نتائج الجولة الأولى

وأشارت إلى أن ماكرون تصدر نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي جرت في العاشر من أبريل الجاري بحصوله على 27,85 بالمئة من أصوات الناخبين، فيما حصلت لوبان على 23,15 بالمئة.

وأوضحت وزارة الداخلية الفرنسية، أن نسبة المشاركة في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية بلغت 48ر25%، وذلك مقارنة بعام 2017، الذي بلغت نسبة المشاركة فيها بالجولة الأولى 54ر28%.