انطلقت منافسات دوري المدارس لكرة القدم للبنين في 47 إدارة تعليمية على مستوى محافظات ومناطق المملكة، مساء الاثنين.

انطلاق دوري المدارس:

وتُعد هذه النسخة هي الثالثة للبطولة كإحدى مشاريع وزارة الرياضة الذي تنفذه بالتعاون مع وزارة التعليم، منذ عام 2019 لمدارس التعليم العام في مناطق ومحافظات السعودية.

ويشارك في منافسات دوري المدارس 3592 مدرسة من مدارس التعليم العام الابتدائي والمتوسط والثانوي، حيث بلغ عدد الطلاب المشاركين مع فرقهم المدرسية 135 ألف و934 طالبًا يمثلون 15455 فريقًا.

المرحلة الأولى من البطولة

وتستمر منافسات المرحلة الأولى من دوري المدارس لكرة القدم للبنين (للأعمار من 12 إلى 18 عامًا) حتى الثامن من شهر يونيو المقبل، حيث تتأهل منها فرق إلى مرحلة تصفيات المناطق (للأعمار من تحت 15 عامًا إلى تحت 18 عامًا)

ويتم بعد ذلك بطولة المملكة للنخبة المجمعة لـ16 فريقًا من فرق المرحلة المتوسطة و16 فريقًا من فرق المرحلة الثانوية، والتي ستُقام منافساتها في نهاية موسم دوري المدارس لهذا العام في محافظة جدة.

نسختين من البطولة:

وشارك في منافسات النسختين الأولى والثانية أكثر من 118000 طالب من مختلف مراحل التعليم العام الثانوية والمتوسطة والابتدائية، مثلوا أكثر من 5441 فريقًا.

وأدار مباريات جميع مراحل البطولة 900 حكم معتمدين من قبل الاتحاد السعودي لكرة القدم، وذلك على 200 ملعب.