تتجه الأنظار إلى السعودية، مساء يوم غد الخميس، لمتابعة انطلاق منافسات مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2022.

السعودية تستضيف 5 مجموعات

وتُقام منافسات 5 مجموعات في دوري أبطال آسيا 2022 بنظام التجمع في 4 مدن “الرياض، جدة، الدمام وبريدة” في بلد واحد للمرة الأولى في تاريخ البطولة، وذلك خلال الفترة من 7 وحتى 27 من شهر أبريل الجاري.

انطلاق دوري أبطال آسيا 2022

وبدأت السعودية في استقبال الفرق المشاركة في البطولة الآسيوية منذ يوم الخميس الماضي، قبل أن تكتمل بوصول الثلاث أندية الإماراتية؛ الشارقة، الجزيرة وشباب أهلي دبي بالأمس.

ومن المقرر أن تنطلق مرحلة المجموعات بـ4 مباريات، مساء يوم غد الخميس، حيث يلعب الدحيل ضد التعاون على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضة في بريدة، ويُلاقي باختاكور فريق سباهان أصفهان، وذلك في المجموعة الرابعة.

وستُقام مباراتان ضمن منافسات المجموعة الثالثة في جدة، حيث يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي شباب أهلي دبي مع الغرافة القطري، فيما يواجه فولاد الإيراني وآهال من تركمانستان.

المسحل يرحب بالمشاركين

ومن جانبه، رحب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بالفرق المشاركة في دوري الأبطال 2022، متمنيًا منافسة مميزة.

وقال المسحل: “سعداء باستضافتنا لمنافسات دوري أبطال آسيا.. وبهذه المناسبة أرحب بفرق منطقة غرب آسيا المشاركة في النسخة الحالية، متمنيًا لهم منافسة مميزة وإقامة طيبة في وطننا الغالي الذي تلقى فيه الرياضة اهتمامًا كبيرا من قيادتنا الرشيدة ومتابعة ودعم وزير الرياضة”.