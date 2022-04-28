شهدت العاصمة الأوكرانية كييف حدوث انفجارات قوية بالتزامن مع الزيارة التي يقوم بها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس.

ونقلت رويترز عن شهود عيان القول إنه سُمع دويّ انفجارَين قويَين في العاصمة الأوكرانية اليوم الخميس دون تحديد مصدر هذه الانفجارات.

غوتيريس في كييف

من جانبه دعا الأمين العام للأمم المتحدة، موسكو الى التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية بشأن جرائم حرب محتملة في أوكرانيا.

وقال غوتيريس اليوم الخميس، أثناء مؤتمر صحفي عقده مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن مجلس الأمن فعل كل ما بوسعه لمنع هذه الحرب وإنهائها، لكنه فشل، ويشكل ذلك مصدر خيبة الأمن والإحباط والغضب.

بوتين يذكّر بسابقة كوسوفو

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعاد إلى الأذهان قضية استقلال كوسوفو، خلال حديثه عن اعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين عن أوكرانيا.

وخلال لقائه مع الأمين العام للأمم المتحدة الثلاثاء الماضي، ذكّر بوتين بقرار محكمة الأمم المتحدة حول كوسوفو، القاضي بأنه في الحالات المتعلقة بحق تقرير المصير لا يعتبر كيانًا معينًا ملتزمًا بطلب موافقة السلطات المركزية للدولة التي يعلن الانفصال عنها.

وأشار بوتين إلى أن الكثير من الدول الغربية اعترفت باستقلال كوسوفو بعد إعلان الإقليم انفصاله عن صربيا في 2008.