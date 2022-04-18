يواصل البلجيكي ايدميلسون جونيور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الدحيل القطري، تألقه خلال دور المجموعات في بطولة دوري ابطال آسيا.

رقم مميز لـ ايدميلسون جونيور:

ويتألق ايدميلسون جونيور مع نادي الدحيل منذ بداية دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا، حيث يعتبر هداف مجموعات الغرب، بعد مرور ثلاث جولات حتى الآن.

يعتبر البلجيكي، نجم نادي الدحيل القطري هو الأكثر تسديدًا على المرمى برصيد ثماني تسديدات.

ويتساوى كل من “حمادي أحمد، وكارلوس جونيور، وأحمد علاء الدين، ويوهان بولي”، برصيد خمس تسديدات.

الدحيل ضد باختاكور الأوزبكي:

ومن المقرر، أن يقابل نادي الدحيل نظيره نادي باختاكور الأوزبكي، عند الساعة الثامنة والربع مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، على ملعب الملك عبدالله ببريدة.