انتهت، منذ قليل، أحداث الشوط الأول بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي الدحيل القطري ضد نادي باختاكور الأوزبكي، بتقدم الثاني بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة الثالثة في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

ملخص الشوط الأول:

وبدأت مباراة الدحيل ضد نادي باختاكور، بضغط الفريق القطري على نظيره الأوزبكي، حيث سيطر على الاستحواذ وقاد أكثر من فرصة خطيرة للتسجيل، خلال الشوط الأول.

وعلى الرغم من استحواذ الدحيل على الكرة، والظهور في أكثر من فرصة، تمكن نادي باختاكور في استغلال هجماته وسجل الهدف الأول في الدقيقة الـ 44 قبل انتهاء الوقت الأصلي بدقيقة واحدة.

وبعد الهدف تمكن فريق باختاكور في الدقيقة الأولى في الوقت المحتسب بدل من الضائع، من تسديد كرة خطيرة على مرمى الدحيل القطري لـ ينتهي الشوط الأول بهذه النتيجة.