انتهت، منذ قليل، أحداث مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الدحيل ضد نادي باختاكور الأوزبكي، بفوز الأول بثلاثة أهداف دون رد، ضمن منافسات الجولة الرابعة في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

ملخص المباراة بين الدحيل ونادي باختاكور:

بدأت مباراة الدحيل ضد نادي باختاكور بداية سريعة، حيث ضغط الفريق القطري منذ الدقائق الأولى، وسيطر على مجريات اللقاء، فبدأ بشن هجمات خطيرة على مرمى الفريق الأوزبكي.

وترجم نادي الدحيل، هذه الهجمات الخطيرة في الدقيقة الـ 32 من أحداث الشوط الأول، حيث سجل بسام هشام الراوي الهدف الأول في اللقاء لصالح الفريق القطري.

وكثف الدحيل هجماته، من أجل تعزيز النتيجة، حيث سجل الفريق الهدف الثاني عن طريق مايكل أولونغا في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل من الضائع خلال الشوط الأول.

المعز علي يسجل الهدف الثالث:

وبدأ نادي الدحيل هجماته في الشوط الثاني، من أجل تعزيز الهدفين، الذي تم تسجيلهما في الشوط الأول، فشن الفريق القطري العديد من الهجمات الخطيرة على مرمى باختاكور.

وفي الدقيقة الـ 47، قدم البلجيكي إيدميلسون جونيور تمريرة سحرية لـ المعز علي الذي نجح في إضافة الهدف الثالث، بعد أن سكنت الكرة شباك باختاكور الأوزبكي.

واستمرت محاولات نادي الدحيل من أجل تعزيز النتيجة، فيما ظهر باختاكور على استحياء، محاولة من الفريق الأوزبكي لـ إضافة هدف تقليص الفارق ولكن انتهت المباراة بهذه النتيجة.