انتهت، منذ قليل، مباراة التعاون ضد باختاكور، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2022، بفوز الفريق الأوزبكي بهدف في الوقت القاتل.

تعادل سلبي:

وبدأت مباراة التعاون ضد باختاكور التي أُقيمت على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة بشكل سريع، وسط محاولات من الفريقين، أملًا في تسجيل هدف مبكر، وتسهيل مهمته في خطف الثلاث نقاط.

وتألق حارس المرمى معتز البقعاوي وأنقذ مرمى سكري القصيم من فرصة هدف مؤكد، وتستمر المحاولات وسط دفاع قوي، وسقط نواف الصبحي في الدقائق الأخيرة بعد تدخل عنيف من اللاعب المنافس.

واندفع الفريق الأوزبكي، ولكن لم يشكل خطورة حقيقة على المرمى، لتنتهي أحداث الشوط الأول من مباراة التعاون ضد باختاكور بالتعادل بدون أهداف.

باختاكور يسجل هدفًا قاتلًا ضد التعاون:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، استمرت المحاولات لهز الشباك، إلا أن التعادل ظل سائدًا حتى الدقيقة 83، بعدما نجح البديل هوجيمات إركانوف في هز الشباك بعد تلقيه تمريرة مميزة من أكرمجون عليباييف.

وانتفض لاعبو سكري القصيم بعد الهدف، بحثًا عن تسجيل التعادل، وسط دفاعي قوي من اللاعبين، وأشهر الحكم البطاقة الحمراء للاعب ريان الموسى في الوقت بدل الضائع، لتنتهي مباراة التعاون ضد باختاكور بفوز الفريق الأوزبكي.

وتراجع سكري القصيم إلى المركز الثالث في مجموعته ببطولة دوري أبطال آسيا برصيد 3 نقاط، فيما رفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي باختاكور الأوزبكي رصيده إلى 3 نقاط، في المركز الرابع.