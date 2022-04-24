تُوج الفريق الكروي الأول بنادي باريس سان جيرمان بلقب الدوري الفرنسي مساء السبت، وذلك بعد التعادل مع نادي لانس بهدف لكل فريق في الجولة الرابعة والثلاثين من الدوري.

ميسي يمنح التقدم لـ باريس سان جيرمان:

وكان النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي منح التقدم للفريق الباريسي في الدقيقة الـ68، ثم تعادل اللاعب كورينتين جيان لنادي لانس بالدقيقة الـ89.

ونجح البي إس جي في تحقيق البطولة قبل 4 جولات من نهاية الدوري الفرنسي للموسم الحالي.

يذكر أن المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو حقق أول لقب له مع البي إس جي وفي مسيرته كمدرب بالفوز بلقب الدوري الفرنسي، كما أضاف النجم ليونيل ميسي البطولة رقم 39 في مسيرته.

باريس سان جيرمان في الصدارة:

ويتواجد البي إس جي حاليًّا في المركز الأول برصيد 78 نقطة، بينما أصبح رصيد فريق لانس 54 نقطة في المركز السابع.

وكان البي إس جي ودع بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2021/ 2022 من الدور ثمن النهائي على يد نادي ريال مدريد الإسباني.