كشف الفنان السوري باسم ياخور عن كواليس أول عمل فني جمعه مع الفنانة أمل بوشوشة.

باسم ياخور: بدأت العمل مع أمل بو شوشة بـ "كف".. وأمل ترد وتكشف عن شعورها بعد هذه اللقطة التي صارت تريند#MBC1#رمضان_يجمعنا#ليالي_رمضان

اشترك بعرض رمضان

على الباقة السنوية

6شهور علينا و6 عليكhttps://t.co/eRCA5QCADP

ShahidVip pic.twitter.com/GNnGk9JKmX — MBC1 (@mbc1) April 16, 2022

كف أمل بو شوشة

وخلال استضافته في برنامج ليالي رمضان على MBC قال ياخور إن علاقته معها بدأت بـ”كف” أي صفعة وجهها للفنانة بو شوشة في أول مشهد جمعهما.

وقال إنه بعد هذه اللقطة دخل الترند بسبب جمهور أمل بو شوشة الغيور عليها بشكل كبير بحسب وصفه.

بدورها تحدثت بو شوشة عن علاقة العمل التي جمعتها مع ياخور والانطباعات التي تركها العمل المشترك.

من هو باسم ياخور ؟

هو فنان سوري من مواليد 1971، تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية في 1993 وانضم إلى نقابة الفنانين السوريِين في 1999.

قام بإخراج مسرحية الرجل المتفجر عام 2000، وهي التجربة الإخراجية الأولى له، وفي عام 2001 قدم برنامج ليلة أنس مع ريما مكتبي على شاشة تلفزيون المستقبل وأخرج أيضًا مسلسل هومي هون عام 2004 وحل ضيفًا في العديد من حلقاته.

في 2010 قام بتقديم برنامج مساكم باسم على التلفزيون السوري وقد لاقى البرنامج نجاحًا منقطع النظير في نسب المشاهدة والمشاركة وذلك للطريقة العفوية والمرحة التي أدار بها ياخور الحوارات واللقاءات.

وفي 2011 قام بتقديم برنامج أمير الشعراء على محطة أبو ظبي الفضائية وأكد النقاد أن وجوده أضفى حيوية وروح جديدة على البرنامج كما أشادوا بفصاحته ومهارته في التقديم.