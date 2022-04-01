بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، ودعمًا لشعيرة الأذان بالحرمين الشريفين، اعتمد معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس تكليف ثلاثة مؤذنين بالمسجد الحرام، وهم : فضيلة الشيخ عاطف علي ملا، وفضيلة الشيخ أحمد فاروق حضراوي، وفضيلة الشيخ سعد فقيه.

فيما هنأ الرئيس العام المؤذنين المكلفين، متمنيًا لهم التوفيق والسداد، منوهًا بأن هذا الاهتمام والرعاية يأتيان تأكيدًا على عناية هذه الدولة المباركة، وانطلاقًا من حرص ورعاية ولاة الأمر بالحرمين الشريفين وشعيرة الأذان.