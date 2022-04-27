شهد العديد من الأحياء في منطقة تبوك هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، فيما توقعت الأرصاد استمرار الحالة حتى المساء.

وأصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، بمنطقة تبوك بمشيئة الله تعالى، تتضمن أمطاراً رعدية تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية.

وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل تبوك ومحافظة حقل ومراكز الديسة والمعظم وحالة عمار, تستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً.

كما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثق هطول أمطار غزيرة على طريق المدينة المنورة – تبوك .