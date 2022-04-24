شهدت مكة المكرمة صباح اليوم الأحد هطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة، شملت عدة أجزاء منها، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

أمطار وبرد

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة، عبر وسم “#مكه_الآن”، جانباً من هطول الأمطار بالمسجد الحرام، وعلى شوارع وأحياء المدينة.

وأظهر مقطع آخر، تساقط لحبات البرد؛ وجريان للسيول في عدد من الشوارع، إلى جانب سقوط حبات من البرد مصاحبة للأمطار، في شاطئ شعارة بجنوب جدة.

توقعات حالة الطقس

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وتشمل الحالة أجزاء من مناطق الرياض، حائل، القصيم، الحدود الشمالية والجوف كذلك على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.