قلد الفنان حبيب الحبيب، فرقة غنائية باكستانية، وظهر بملامح وملابس فنان باكستاني، وأجاد في تقمص الشخصية.

جلسة طرب فيها كل أنواع الفن#ستوديو22#رمضان_يجمعنا

اشترك بعرض رمضان على الباقة السنوية

6 شهور علينا و 6 عليكhttps://t.co/eRCA5QCADP#ShahidVIP pic.twitter.com/mqTwoSfj8z — MBC1 (@mbc1) April 20, 2022

وظهر الحبيب، في برنامج “أستوديو 22” الساخر، المذاع على قناة “mbc1″، وهو يؤدي أغنية “قولي أحبك” ثم يرقص بطريقة غريبة خلال جلسة طرب.

وقام حبيب الحبيب بالغناء على المسرح، حيث بدأ الأغنية، قائلًا: “قولي أحبك كي تزيد غباوتي”.

ثم قال الحبيب بعد الانتهاء من الغناء: “نزار قباني سرق الكلمات حقي، وكاظم الساهر سرق الأغنية حقي، سلام”.