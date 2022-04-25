اندلع حريق في الساعات الأولى من صباح اليوم بمستودع للنفط في مقاطعة بريانسك غرب روسيا دون ورود معلومات عن وقوع إصابات أو عن مدى الأضرار الناجمة.

A Video reportedly showing the Second Explosion in the Western Russian city of Bryansk late last night which started the Fires which are still ongoing, this Explosion appears to be from the Druzhba Oil Depot near the Residential District of the City. pic.twitter.com/W0GNTWOwnH

— OSINTdefender (@sentdefender) April 25, 2022

الحريق من الدرجة الأولى لخطورته

وقالت المديرية الإقليمية لحالات الطوارئ بالمقاطعة في بيان نشرته على موقعها بالانترنت وفقاً لوكالة نوفوستي “وقع الحادث بمستودعات الوقود الواقعة في شارع موسكوفكي بمنطقة فوكينسكي وتم تصنيف الحريق أنه من الدرجة الأعلى لجهة الخطورة” مشيراً إلى إرسال سيارات الإطفاء ورجال الإنقاذ بأقصى سرعة إلى مكان الحادث.

The moment of the explosion at the fuel facility in Bryansk. https://t.co/WR8T2GqR5x pic.twitter.com/S6RZY5ZF3E — Rob Lee (@RALee85) April 25, 2022

وذكر البيان أن التحقيق جارٍ لتحديد أسباب وملابسات الحادث وأسباب اندلاع الحريق في المنشأة النفطية .