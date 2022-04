اندلع حريق في الساعات الأولى من صباح اليوم بمستودع للنفط في مقاطعة بريانسك غرب روسيا دون ورود معلومات عن وقوع إصابات أو عن مدى الأضرار الناجمة.

A Video reportedly showing the Second Explosion in the Western Russian city of Bryansk late last night which started the Fires which are still ongoing, this Explosion appears to be from the Druzhba Oil Depot near the Residential District of the City. pic.twitter.com/W0GNTWOwnH

— OSINTdefender (@sentdefender) April 25, 2022