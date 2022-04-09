قبضت الجهات المعنية بمنطقة مكة المكرمة على 4 أشخاص من جنسية عربية يقيمون بطريقة غير نظامية، وآخر من نفس الجنسية مقيم وامرأة تقيم بطريقة غير نظامية.

استعطاف الناس والتكسب غير المشروع بالتسول، مشاهد تتكرر والقضاء عليها مسئوليتنا جميعاً.#لاتعطيهم#معاً_نكافح_التسول pic.twitter.com/SQKTQnJTVc

— الأمن العام (@security_gov) April 9, 2022

ضبط 11 جهاز جوال ومصوغات:

وأضاف الأمن العام، أنه تم ضبط امرأة أخرى آسيوية الجنسية اتضح وجود بلاغ هروب عليها، حيث ضبط بحوزتهم مبلغ مالي وقدره 11 ألف ريال من مختلف الفئات، و11 جهاز جوال ومصوغات ذهبية ودفاتر ورقية وقصاصات موضح بها أسماء لمتسولين وحصيلة ما تم جمعه من التسول باليوم والتاريخ مجدولة كل شخص على حدةٍ.

وحذر الأمن العام، من خطورة استعطاف الناس والتكسب غير المشروع بالتسول، موضحًا أن مثل هذه الممارسات مشاهد تتكرر والقضاء عليها مسؤوليتنا جميعًا.