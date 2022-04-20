روت مها عبدالعزيز، زوجة الفنان الراحل طلال مداح، ‏قصة المرأة التي غنى الراحل طلال في زواج ابنها بلا مقابل ليحقق حلمها.

قصة المرأة التي غنى #طلال_مداح في زواج ابنها بلا مقابل ليحقق حلمها @Mofeed_n

اشترك بعرض رمضان على الباقة السنوية

6 شهور علينا و 6 عليكhttps://t.co/ZWox00vinJ

ShahidVIP#رمضان_يجمعنا#زوجة_طلال_مداح_من_الصفر pic.twitter.com/3OHJPOVE0P — اللقاء من الصفر (@MinAlsefer) April 20, 2022

لا يطمع في الكثير:

وقالت زوجة الفنان الراحل طلال مداح، في حلقة برنامج “اللقاء من الصفر”: “طلال كان عنده عزة نفس كبيرة، وما كان يهتم بالأمور المادية، وما كان يحب يطلب شيء وكان دائمًا يقول الحمد لله على ما عنده ولا يطمع في الكثير”.

دعوة للغناء في حفل زفاف:

وأضافت زوجة الفنان الراحل طلال مداح: “كان في مرة شخص عزمه على فرح ابنه وقال له إنه ليس معه مال يعطيه له في المقابل، وأن زوجته حلمها أن يغني طلال في فرح ابنها، فقال له طلال مداح: ما في أي مشكلة ووعده بحضور الفرح وبالفعل حضر وغنى له”.