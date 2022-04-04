تحدث دخيل الله الحارثي عن المطوّف الذي يعمل على خدمة الحجاج والمعتمرين وزائرين الحرم المكي.

وأضاف أن المطوف في المسجد الحرام حاصل على دورات علمية ويقوم بعمله عبر التقنيات، مضيفا أن التطور الحاصل الآن يعزز مهنة الطوافة.

"دخيل الله الحارثي" مطوّف يعمل في خدمة الحجاج والمعتمرين وزوار #الحرم_المكي منذ عقود يحكي عن هذه المهنة#رمضان عبر:@sultan_mr_ pic.twitter.com/tOK0Kiewnd — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) April 4, 2022

خدمة المعتمرين والحجاج

وقال إنهم يؤدون عملهم على أجمل وجه من أجل خدمة المعتمرين والحجاج وتأدية مناسكهم بسهوله ويسر، وفقا لـ”العربية”.

وأضاف أن عدد الطوفات التي طافها مع المعتمرين والضيوف عبر الكعبة تصل إلى 27 ألف مرة، موضحًا أنه مُفتخر بذلك وبوجوده في هذا المكان الطاهر.

ويعود تاريخ مهنة الطوافة إلى 884 من الهجرة، وهي مهنة قديمة وعريقة ومن هُنا بدأت بداية الطوافة، والمختلف فيها الآن عن ما قبل هي التقنية الموجودة والتطور الموجود حاليًا .