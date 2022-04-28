تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق، لحظة تحبس الأنفاس، لعملية إنقاذ رجل من سيول تربة اليوم الخميس.

عملية إنقاذ محاصر جراء سيول #تربه اليوم

(المقطع من الواتس) pic.twitter.com/QPu0blbazP

— أ.د. عبدالله ‌المسند (@ALMISNID) April 28, 2022

توقعات الأرصاد

كان المركز الوطني للأرصاد قد توقع، في تقريره عن حالة الطقس اليوم أنه لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول ورياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة.

في حين لاتزال فرصة هطول الأمطار الرعدية الممطرة على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الرياض والشرقية.