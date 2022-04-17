تحدث وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، المهندس عبدالله السواحه، عن سبب استمرار حجب خدمة الاتصال في بعض التطبيقات بالمملكة، وكذلك مدى تورط شركات الاتصالات في بيع بيانات العملاء.

لماذا استمرار حجب خدمة الاتصال عن طريق التطبيقات في المملكة؟.. وزير الاتصالات يُجيب@almodifer#عبدالله_السواحه_ليوان_المديفر pic.twitter.com/mXW672Dv4I

— الليوان (@almodifershow) April 17, 2022

أمن الوطن خط أحمر

وقال السواحه، خلال لقائه مع برنامج “الليوان”، على قناة “روتانا خليجية”، إنه سيستمر حجب الاتصال في التطبيقات التي لا تتعاون مع الإجراءات التنظيمية والأمنية في المملكة، مشدداً على أن سيادة وأمن الوطن خط أحمر، كما أن الشركات التي لا تلتزم بالإجراءات المحددة لن يتم السماح لها.

تحدٍّ عالمي

وأضاف أن بيع شركات الاتصالات بيانات العملاء للجهات التجارية هو تحدٍ عالمي، خاصة أن المُستخدم العادي يشارك بياناته مع منصات التواصل الاجتماعي التي قد لا تعلم أحياناً الحكومات أي شيء عنها.

ولفت إلى أن الحديث عن بيع بيانات العملاء تم رصده في السابق بالفعل من قبل بعض الشركات لكن الأمر حالياً مختلف تماماً، مبيناً أن قوة الحوسبة السحابية تُقاس بعدد الـ”ميجاوات”، حيث كان خط الأساس أقل من 20 ميجا وات وأصبح حالياً 90 ميجا وات، كما يُستهدف مضاعفة هذا الرقم 3 مرات مع حلول عام 2025.