أكد الأرجنتيني إيفر بانيجا لاعب نادي الشباب أن فريقه عازم على تحقيق الفوز أمام نادي مومباي سيتي الهندي غدًا الجمعة في الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.

هدف الشباب عند مواجهة مومباي سيتي

وتحدث بانيجا قائلًا: “بالبداية نحن نسعى لتقديم أفضل مستوى في دوري الأبطال الآسيوي ونريد تحقيق الفوز بأول مباراة، وأول مباراة ستكون مصيرية ونحن نحترم جميع الفرق”.

وأضاف اللاعب الأرجنتيني: “البطولة الآسيوية بطولة على مستوى عالٍ ويجب علينا أن نتعامل مع المباريات خطوة بخطوة ونعمل بجد في كل مباراة من أجل تحقيق النقاط الثلاث وهذا هو هدفنا”.

وواصل بانيجا قائلًا: “لعبت في مختلف الأندية وفي بطولات كبيرة وقارية وأنا متحمس لخوض أول لقاء بالبطولة الآسيوية ونأمل أن تكون البداية ممتازة”.