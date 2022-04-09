أعرب الأرجنتيني إيفر بانيغا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، عن سعادته بتسجيل هدفين في مرمي فريق مومباي سيتي الهندي، ضمن منافسات الجولة الأولى بدور المجموعات في دوري أبطال آسيا.

بانيغا سعيد بتسجيله هدفين في مرمى الـ مومباي سيتي:

وقال اللاعب الأرجنتيني، المحترف في صفوف نادي الشباب في المؤتمر الصحافي عقب مباراة فريقه ضد مومباي سيتي: “كنت محظوظًا بتسجيلي هدفين في مرمى مومباي سيتي، والفضل يعود لزملائي في الفريق، والأهم في النهاية هو تحقيق الانتصار والتأهل للدور الثاني، بعد أن لعبنا مباراة جيدة أمام الفريق الهندي”.

وتحدث عن مستوى الفريق في مباراة مومباي سيتي: “أضعنا العديد من الفرص ولكن المهم أننا استطعنا خلق هذه الفرص وتحقيق الانتصار”.

وأتم نجم نادي الشباب تصريحاته بالحديث عن علاقته بمدرب الفريق، قائلًا: “المدير الفني يعطيني حرية أكثر في التحرك في الملعب، ولكن هذه الطريقة لا نعمل بها في كل المباريات لأن كل مباراة لها ظروف خاصة”.

الشباب يفوز على مومباي ويحتل الصدارة:

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب فوزًا غاليًا في افتتاح المشوار الآسيوي بثلاثية نظيفة على فريق مومباي سيتي الهندي في أولى المواجهات التاريخية بين الفريقين، حيث احتل صدارة المجموعة.

وجاءت القوة الجوية في المركز الثاني بنفس رصيد الليوث، ولكن تفوق الشباب بفارق الأهداف، ويأتي كل من “الجزيرة ومومباي سيتي”، في المركز الثالث والرابع بدون نقاط.