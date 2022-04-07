أعرب النجم الأرجنتيني إيفر بانيغا عن سعادته بالمشاركة مع الشباب في بطولة دوري أبطال آسيا 2022، مشددًا في الوقت ذاته على أهمية الفوز في أول مباراة.

بانيغا يؤكد أهمية الفوز

وعلق بانيغا قائلًا: “شاركت في العديد من البطولات الأوروبية واللاتينية، والآن سأشارك في بطولة جديدة بالنسبة لي وأنا متحمس لهذه المشاركة”.

وتابع بانيغا خلال تصريحاته في المؤتمر الصحافي قائلًا: “نحتاج للفوز في أول لقاء، لأنها تعتبر مباراة مهمة وتحدد أهدافنا بالبطولة وعازمين على تحقيق الانتصار”.

واختتم النجم الأرجنتيني تصريحاته قائلًا: “مع مدربنا سوموديكا، نعمل على تطبيق الأفكار لتقديم مباراة تليق باسم نادي الشباب، وترتقى إلى المستوى الذي تتطلع له جماهيرنا”.

الشباب في دوري أبطال آسيا

ويقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في المجموعة الثانية بمنافسات دوري أبطال آسيا 2022، والتي تضم كلًّا من؛ الجزيرة الإماراتي، القوة الجوية العراقي ومومباي سيتي الهندي.

ويبدأ الشباب مشواره، مساء يوم غد الجمعة، بمواجهة مومباي سيتي الهندي، على ملعب الأمير فيصل بن فهد، في الجولة الأولى من مرحلة المجموعات، ويطمح الليوث لاستغلال عاملي الأرض والجمهور وتحقيق الفوز.