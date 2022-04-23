تُوج فريق بايرن ميونخ بلقب الدوري الألماني للمرة العاشرة على التوالي، وذلك بعد الفوز على بوروسيا دورتموند بثلاثية لهدف في الجولة الـ31 من البوندزليجا.

بايرن ميونخ يضرب بثلاثية:

وبدأ الشوط الأول من المباراة، بضغط هجومي من البايرن أسفر عن الهدف الأول للاعب جمال موسيالا بالدقيقة الـ15، ثم أضاف البايرن ثاني الأهداف عبر لاعبه البولندي روبيرت ليفاندوفسكي بالدقيقة الـ33.

وانتهى الشوط الأول بتقدم البايرن على بوروسيا دورتموند بهدفين دون رد.

وفي الشوط الثاني، قلص نادي بوروسيا دورتموند الفارق عبر نجمه الألماني إيمري تشان من ركلة جزاء في الدقيقة الـ53.

ثم أضاف موسيالا ثالث أهداف البايرن بالدقيقة الـ 83.

إنجاز مميز لـ البايرن:

يذكر أن بايرن ميونخ أصبح أول فريق في أوروبا يُتوج بـ دوري بلاده 10 مواسم متتالية في الدوريات الخمسة الكبرى بالقارة العجوز.

وأصبح رصيد البايرن بعد الفوز 75 نقطة في صدارة الدوري الألماني مع تبقي 3 جولات على نهاية الدوري.