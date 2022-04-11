يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال الإنجليزي، سعيه من أجل تدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

آرسنال يرغب في ضم جنابري:

وكان آرسنال يرغب في ضم سيرج جنابري لاعب فريق بايرن ميونيخ الألماني، في الموسم الجديد، ولكن تعرقلت المفاوضات بسبب العملاق البافاري.

وأفاد صحفي الانتقالات فابريزيو رومانو، بأن بايرن ميونيخ يجري مفاوضات مع سيرج جنابري لتمديد عقده هذا الصيف، وعرقلة الصفقة لـ نادي آرسنال الإنجليزي.

وتحدث صحفي الانتقالات عن الصفقة، قائلًا: “يعمل بايرن على التفاصيل النهائية لإتمام تعاقدات جرافينبيرش ونصير مزراوي، كما يتفاوض مجلس الإدارة مع وكلاء سيرج جنابري لمناقشة تمديد عقده، من أجل استمراره في الفريق الألماني”.

وعن راتب سيرج جنابري، أضاف: “راتب جنابري كان عاملًا مهمًّا في المفاوضات، حيث يُزعم أنه يكسب 115000 جنيه إسترليني أسبوعيًّا في بايرن، والتي من المحتمل أن تزداد بشكل كبير”.

وأصبح من الصعب عودة سيرج جنابري، لـ آرسنال مرة أخري بعد محاولات العملاق البافاري لاستمراره، حيث حصل الجناح على لقب الدوري الألماني ثلاث مرات منذ مغادرته قلعة المدفعجية.

أرقام سيرج جنابري مع البايرن:

وشارك سيرج جنابري، بشكل مباشر في 11 هدفًا و5 تمريرات حاسمة من 29 مباراة في الدوري، مما دفع بايرن ميونيخ للتفاوض مع اللاعب من أجل استمراره.