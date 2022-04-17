علق الإعلامي الرياضي بتال القوس على بيان الاتحاد السعودي لكرة القدم الذي أُصدر فجر اليوم السبت.

تعليق بتال القوس:

وقال القوس: “بيان يحتاج إلى بيان”.

نص بيان اتحاد القدم:

وأصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم بيانًا ردًّا على ما تم تداوله في الأيام القليلة الماضية بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن شكوى قُدمت لـ لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين.

ونشر اتحاد القدم بيانه دون ذكر أي أسماء حول الشكوى التي قُدمت مؤخرًا قائلًا: “يؤكد الاتحاد السعودي احترامه لكافة الأعراف القانونية بعدم الحديث عن القضايا المنظورة والتطرق لها حتى يتم الانتهاء من كافة التفاصيل وسعيًا من الاتحاد السعودي لتوضيح بعض المفاهيم العامة التي تنطبق على مثل هذه الحالات وعلى وجه الخصوص، تحديدًا في القضايا التي يكون فيها لاعب غير سعودي، فإن النزاع يعتبر دوليًّا وينظر فيه الفيفا ويكون من اختصاصه”.

وأضاف البيان: “ويخضع هذا المبدأ العام إلى الوقائع الخاصة بكل حالة على حدة، وفي جميع الحالات من المهم التأكد والتثبت من صحة وسلامة الإجراءات في القضايا خاصة في حال وجود قضية ذات صلة لدى جهة دولية”.

وتشغل قضيتي “محمد كنو وتوقيعه لـ الهلال والنصر” بجانب قضية “تسريبات” مقطع صوتي لـ المغربي حمدالله وحامد البلوي المدير التنفيذي لكرة القدم بنادي الاتحاد فكر الرأي العام الرياضي السعودي في الفترة الأخيرة.