أعلنت جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية “كاوست”، بدء التقديم في برنامج تطوير الخريجين لعام 2022، لتزويدهم بأفضل المهارات اللازمة لسوق العمل.

مسارات مطلوبة:

وحددت “كاوست” المسارات المطلوبة في مسار التعليم لمختلف التخصصات العلمية والنظرية كاللغة العربية، والرياضيات، والعلوم، ورياض الأطفال إلى جانب مسار الأعمال كالتسويق والاتصالات، والتصميم الجرافيكي، وتقنية المعلومات، ونظم المعلومات الإدارية، وعلم البيانات، وعلوم الحاسب، والأمن السيبراني، وإدارة الأعمال، والمحاسبة، والهندسة الميكانيكية، والهندسة الصناعية، والعلوم البيئية والطبيعية.

مزايا للمقبولين:

وكشفت الجامعة عن مزايا للمقبولين في البرنامج تتمثل في مكافأة شهرية تنافسية، وسكن في الحرم الجامعي، وتوفير وسائل النقل داخل الحرم الجامعي، إضافة للتأمين الطبي، والتسجيل في التأمينات الاجتماعية، وإجازات، ومرونة العمل عن بعد.

وأبانت أن التقديم في مسار التعليم سيستمر حتى السبت المقبل 23 أبريل، وفي مسار الأعمال: يبدأ التقديم يوم الأحد 8 مايو المقبل.