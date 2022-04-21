بدأت وكالة الرئاسة للشؤون التوجيهية والإرشادية، ممثلة في وحدة خدمات المعتكفين التابعة للإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية، بتوزيع التصاريح الخاصة بالدخول لموقع الاعتكاف بالمسجد الحرام.

بدء توزيع التصاريح:

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية، الشيخ ماجد بن محمد المسعودي، أنه وحرصًا على تيسير الحصول على تصاريح الاعتكاف فقد خُصصت كبينة لمتابعة شؤون المعتكفين، والواقعة أمام باب الملك عبدالله (119) في الساحات الغربية من المسجد الحرام، مبينًا أنه تم تخصيص خزانة لكل معتكف.