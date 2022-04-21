روى الشاب بدر البلوي تفاصيل قصة احتجازه لما يقارب 30 ساعة بشق صخري في جبال منطقة تبوك.
فيديو | #بدر_البلوي هذه قصة احتجازي لما يقارب 30 ساعة بشق صخري في جبال #تبوك#الراصد pic.twitter.com/QAuWy6RjLD
— الراصد (@alraasd) April 20, 2022
السقوط بين الصخور:
وأضاف البلوي، لبرنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”: “إن بعض الإبل للوالد كانت مفقودة فذهبت لاقتفاء أثرها فسقط الجوال، وحاولت الحصول عليه علقت بين الصخور”.
الرجال ما قصروا:
وتابع الشاب البلوي: “كان يوجد شخص قريب معي فاتصل على الدفاع المدني، وحضروا على الفور مع فرق الهلال الأحمر، والرجال ما قصروا”.
وأضاف الشاب بدر البلوي: “بعد الخروج تم نقلي للمستشفى بطائرة الإخلاء الطبي، والحمد لله صحتي طيبة”.
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