عبر مسن عراقي عن فرحته الغامرة بزيارته للمسجد النبوي الشريف وقبر الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.

يا حبيبي يا محمد:

وقال الشيخ العراقي والدموع تملأ عينيه: إنه يعجز عن التعبير عن مشاعره لزيارته المسجد النبوي الشريف، وزيارة قبر الرسول قائلًا: “يا حبيبي يا محمد”.

وقال الزائر العراقي ويدعى أبو مثنى الحارث من أبو غريب في العراق: “أدعو أهل العراق أن يأتوا للمملكة ويروا الأخلاق والكرم والطيبة من أبناء المملكة العربية السعودية”.