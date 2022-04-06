عبر مسن عراقي عن فرحته الغامرة بزيارته للمسجد النبوي الشريف وقبر الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.
فيديو | زائر عراقي للمسجد النبوي تفيض مشاعره أثناء زيارته لـ #المسجد_النبوي#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/dwYJEHcgCi
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 6, 2022
يا حبيبي يا محمد:
وقال الشيخ العراقي والدموع تملأ عينيه: إنه يعجز عن التعبير عن مشاعره لزيارته المسجد النبوي الشريف، وزيارة قبر الرسول قائلًا: “يا حبيبي يا محمد”.
وقال الزائر العراقي ويدعى أبو مثنى الحارث من أبو غريب في العراق: “أدعو أهل العراق أن يأتوا للمملكة ويروا الأخلاق والكرم والطيبة من أبناء المملكة العربية السعودية”.
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