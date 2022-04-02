عقد فرع هيئة الصحفيين بحفر الباطن اجتماعه الدوري الثالث للعام 2022م، في مقر الفرع بغرفة حفر الباطن برئاسة مدير الفرع سلمان الشمري وحضور رؤساء اللجان وعدد من الأعضاء لمناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واستعراض عمل اللجان التابعة للفرع.

وبدأ الاجتماع بكلمة ترحيبية لمدير الفرع أكد فيها اعتزازه وتقديره للجهود المشهودة والمميزة التي يقوم بها الإعلاميون بالمحافظة في إبراز الصورة الحقيقية والمشرقة للمحافظة، مستعرضاً آلية وعمل الهيئة ودورها في خدمة الإعلام والإعلاميين.

ونوه “الشمري” بحرص ومتابعة ودعم صاحب السمو الأمير منصور بن محمد آل سعود، محافظ حفر الباطن لكل ما من شأنه النهوض بالعمل الإعلامي وتجويده ليواكب الرؤية الطموحة للمملكة.

برامج ولقاءات رمضانية

بعد ذلك ألقى نائب مدير فرع الهيئة نايف الشريهي كلمة أكد فيها الدور المناط باللجان العاملة في الفرع، وكيفية تفعيل أعمالها وبرامجها لتقديم برامج نوعية تخدم جميع الإعلاميين بالمحافظة بالإضافة لتفعيل دور الشراكات المجتمعية.

وبدوره أوضح مشرف البرامج والفعاليات بدر غلاب الخطط المستقبلية للفرع مشيراً إلى أن العمل يجري على قدم وساق لأعداد برامج وفعاليات خاصة لشهر رمضان المبارك لهذا العام وأبرزها لقاء رمضاني لإعلاميين المحافظة.

وفي ختام الاجتماع تم فتح باب النقاش للأعضاء، والاستماع لآرائهم ومقترحاتهم التي أثرت الاجتماع بكل ما من شأنه، توحيد الجهود وضمان تحقيق مستهدفات الفرع والمنضمين لعضويته.