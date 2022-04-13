حققت جمعية مساعي النسائية الخيرية خلال الربع الأول من عام 2022 عدداً من الإجازات والبرامج والمشاريع التي تعزز أهدافها بما يضمن النهوض بالقطاع غير الربحي في المملكة.

وبلغ عدد المستفيدين من المسار الرعوي في جمعية مساعي خلال الربع الأول من عام 2022 أكثر من 1700 مستفيد/ة ولله الحمد، وشملت تلك المساعدات تقديم تمر، أجهزة، تبرع عيني، بطانيات، كسوة شتاء، إعانات معيشية، أجهزة حاسب، بطاقات غذائية ممغنطة وتسديد إيجارات.

مسار تنموي:

كما شمل المسار التنموي إطلاق عدد من البرامج والمشاريع التنموية وشملت: برنامج تنمية المشاريع، نباتاً حسناً، القوة الثالثة، تمكين و برنامج نبض-1، وبلغ عدد المستفيدين أكثر من 140 مستفيد/ة.

كما سعت الجمعية إلى تقديم مبادرات نوعية وموائمة لكافة المجالات وذلك من خلال منصة العمل التطوعي والتي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتهدف إلى تنظيم التطوع في المملكة وتسجيل المتطوعين لتمكين الأفراد من خدمة المجتمع في بيئة آمنة وفقاً لمعايير مقننة، حيث أطلقت إدارة التطوع مبادرتين نوعيتين خلال الربع الأول، و59 فرصة تطوعية.

كما تم توثيق ساعات العمل لجميع الفرص مع إصدار شهادات التطوع إلكترونياً لكل متطوع/ة.

جهود دائمة:

وتابعت مساعي الخيرية أنها حريصة ضمن جهودها الدائمة على تقديم شتى أنواع المساعدات الرعوية والتنموية إلى الأسر المحتاجة، إيماناً منها بأنها انطلقت على مبادئ تحث على الخير.

يذكر أن جمعية مساعي النسائية الخيرية هي جمعية غير ربحية، تعنى بالتنمية المجتمعية في مجالات التوعية الحياتية والكفاية المعيشية، وسد عوز الأسر والتحول بهم من الرعوية إلى التنموية.