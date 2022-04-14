شهدت قرى ومدن عدة من منطقة القصيم هطول أمطار غزيرة مصحوبة بزخات من البرد أدت إلى جريان السيول.

سيول النبهانية غرب #القصيم الان س ٥.٠٠ م الخميس ١٣ #رمضان ١٤٤٣

عضو المجموعة خالد الحربي pic.twitter.com/UZqlCfg0FP

— مجموعة مناخ الجزيرة (@ClimatJazeera) April 14, 2022

ووثق مقطع فيديو بردية كثيفة في الرمثية جنوب غرب القصيم فيما جرت السيول والأودية والشعاب في النبهانية وغيرها من المحافظات في المنطقة.