يبدو أن نادي برشلونة الإسباني سيكون في طريقه لصرف النظر عن ضم البولندي روبيرت ليفاندوفسكي، لاعب بايرن ميونخ الألماني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

بايرن ميونخ يُفسد خطة برشلونة:

وسيبتعد برشلونة عن إتمام الصفقة بسبب إصرار مسؤولي بايرن ميونخ على بقاء المهاجم البولندي.

وعلى مدار الفترة الماضية، أوضحت بعض التقارير أن اللاعب البولندي، يرغب في خوض تجربة جديدة مع نادٍ جديد، خارج ألمانيا بداية من الصيف المقبل، قبل إعلانه اعتزال كرة القدم.

وأوضح أوليفر كان المدير التنفيذي لـ نادي بايرن ميونخ أن الفريق البافاري يبذل قصارى جهده من أجل إقناع اللاعب البولندي بالبقاء مع محاولة تحسين العرض المالي.

وأشار الحارس الألماني الأسطوري كان أن البايرن لن يُفرط في نجمه البولندي. روميلو لوكاكو بديل ليفاندوفسكي:

وبحسب ما ذكرته صحيفة Marca الإسبانية فإن روميلو لوكاكو لاعب تشيلسي الإنجليزي ومنتخب بلجيكا سيكون البديل لصفقة ليفاندوفسكي في الميركاتو الصيفي، خاصة أن لوكاكو يعيش فترة غير جيدة مع نادي تشيلسي.

وكان تشيلسي أنفق 115 مليون يورو لضم لوكاكو من إنتر ميلان صيف العام الماضي.