رد خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة الإسباني، على إمكانية تعاقد فريقه مع المهاجم البولندي روبيرت ليفاندوفسكي لاعب بايرن ميونخ الألماني.

وعلى مدار الفترة الماضية، أوضحت بعض التقارير أن اللاعب البولندي، يرغب في خوض تجربة جديدة مع نادٍ جديد، خارج ألمانيا بداية من الصيف المقبل، قبل إعلانه اعتزال كرة القدم.

بايرن ميونخ يرفض رحيل ليفاندوفسكي:

وكشفت تقارير أن لابورتا رفض الرد بشكل قاطع حول إمكانية فريقه لضم اللاعب البولندي مضيفًا أن هناك الكثير من الاحتمالات حول إتمام الصفقة.

وبوقت سابق، تحدث المدرب الألماني جوليان ناجيلسمان مدرب بايرن ميونخ عن رأيه حول اقتراب اللاعب البولندي من الرحيل عن صفوف البايرن في صيف 2022.

وكشف ناجيلسمان عن أنه لن يوافق على رحيل لاعبه البولندي، مضيفًا أن الأخير سيبقى وسيجدد للبايرن.