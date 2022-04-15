انتهت، أحداث مباراة برشلونة الإسباني، ونادي آينتراخت فرانكفورت، بفوز الثاني بثلاثة أهداف لهدفين، ضمن منافسات الدور ربع النهائي ببطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم.

وودع نادي برشلونة منافسات الدوري الأوروبي بعد الخسارة، حيث جاءت نتيجة مباراة الذهاب والإياب في كفة آينتراخت فرانكفورت الألماني، حيث انتهت المواجهة الأولى بالتعادل الإيجابي وفاز الثاني بثلاثية في العودة.

ملخص مباراة برشلونة وآينتراخت:

وبدأت مباراة برشلونة وآينتراخت فرانكفورت الألماني، بداية سريعة حيث احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح الفريق الألماني، في الدقيقة الـ 3 من الشوط الأول، وسددها فيليب كوستيتش ليتقدم بالهدف الأول في اللقاء.

وسدد رونالد أرواخو، تسديدة قوية في محاولة لـ إدراك الهدف الأول لصالح البرسا، ولكنها مرت بـ أمان من فوق المرمى، وانتهت بـ مرتدة خطيرة لـ فرانكفورت على الجهة اليسرى، وشتتها مدافع الفريق الكتالوني.

وعزز رفاييل سانتوس بوري التقدم للفريق الألماني من تسديدة صاروخية سكنت شباك نادي برشلونة، وانتهى الشوط الأول بتقدم آينتراخت فرانكفورت بهدفين.

وسجل كوستيتش الهدف الثالث، من رمية تماس، وصلت له مباشرة، حيث سدد صاروخية في الزاوية، ورد بوسكيتس سريعًا بـ الهدف الأول لصالح برشلونة.

وقبل انتهاء المباراة حصل برشلونة على ركلة جزاء، سددها ممفيس ديباي وأضاف الهدف الثاني للبرسا، ويودع برشلونة الدوري الأوروبي، بعد الخسارة بمجموع المباراتين.