واصل الفريق الكروي الأول بنادي برشلونة، نزيف النقاط في الدوري الإسباني بخسارة جديدة أمام رايو فاييكانو في الجولة الـ21 من الليجا.

وبدأت المباراة بضغط هجومي من قبل لاعبي رايو فاييكانو أسفر عن الهدف الأول الذي أحرزه اللاعب ألفارو جارسيا بالدقيقة السابعة من عمر الشوط الأول.

رايو فاييكانو يستغل سوء أداء لاعبي برشلونة:

واستغل فاييكانو تواضع أداء لاعبي البارشا وتركهم مساحات خلفهم، حيث كان قريبًا من إحراز الهدف الثاني ولكن دون جدوى.

وانتهى الشوط الأول من المباراة، بتقدم رايو فاييكانو بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني، حاول برشلونة مرارًا وتكرارًا تسجيل هدف التعادل ولكن دون جدوى.

البارشا يخسر 3 مباريات متتالية في “الكامب نو”:

وللمرة الأولى يتعرض البارشا للخسارة في 3 مباريات متتالية في ملعبه “الكامب نو”، حيث لم تتحسن النتائج تحت قيادة المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز.

وتجمد رصيد الفريق الكتالوني بعد الخسارة 63 نقطة في المركز الثاني، بينما أصبح رصيد رايو فاييكانو 40 نقطة في المركز الحادي عشر.