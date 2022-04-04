كشفت تقارير صحفية أن نادي برشلونة مستعد للتضحية بأحد نجومه، للتعاقد مع البولندي روبيرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونخ الألماني بفترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ديست قد يغادر برشلونة

وقالت صحيفة Mirror البريطانية إن برشلونة يخطط للتخلص من الظهير الأيمن الأمريكي سيرجينيو ديست مقابل ضم اللاعب البولندي.

وقد ينتقل ديست إلى بايرن ميونخ مقابل انتقال المهاجم البولندي للبارشا، خاصة أن البايرن نافس البارشا على ضم ديست في عام 2020 لكن اللاعب الأمريكي فضل الانتقال للنادي الكتالوني بدلًا من البايرن.

ليفاندوفسكي يفضل مغادرة البايرن

وكانت تقارير ألمانية قالت إن اللاعب البولندي يرغب في خوض تجربة احترافية جديدة بعد 8 سنوات قضاها في صفوف بايرن ميونخ.