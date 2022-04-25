شدد الهولندي جون بروم، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، على ضرورة الفوز على نادي باختاكور الأوزبكي، في منافسات الجولة الأخيرة بالمجموعات الآسيوي.

التعاون جاهز لـ باختاكور:

وقال مدرب التعاون، في تصريحات خلال المؤتمر الصحافي لمباراة فريقه ضد نادي باختاكور الأوزبكي: “لقد وضعنا أنفسنا في موقف صعب جدًّا، ولا بديل عن الفوز في المواجهة المقبلة، ونحن جاهزون لذلك، وصفوفنا مكتملة”.

وتحدث جون بروم، عن طموحات فريقه من مباراة باختاكور الأوزبكي غدًا: “بعد الهزيمة أمام الدحيل، أقمت محاضرة فنية وشرحت بها أسباب الخسارة، وعلينا تخطيها لـ الانتصار”.

وشدد الهولندي: “نحتاج لجماهيرنا في مواجهة باختاكور الأوزبكي غدًا من أجل دعم الفريق، وتشجيعه على الفوز”.

العمري يؤكد على قوة التعاون:

وأكد حسن العمري، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، على امتلاك فريقه لكل العناصر الفنية التي ستؤهله للفوز على نادي باختاكور الأوزبكي.

وعن مركزه في الميدان، أضاف العمري: “أفضل اللعب في مركز الجناح الأيسر، ولكنني مستعد لخدمة الذئاب في أي مكان، والتعاون بالنهاية يساعد على النجاح”.

وأشار إلى إمكانيات فريقه، قائلًا: “نمتلك أدوات فنية كبيرة والتعاون فريق كبير يلعب دائمًا على الفوز وتسجيل الأهداف”.