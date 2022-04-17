أكد الهولندي جون بروم، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، عن صعوبة مواجهة فريقه ضد نادي سباهان، ضمن منافسات الجولة الرابعة في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

مدرب التعاون يتحدث عن مواجهة سباهان:

وقال مدرب التعاون، خلال المؤتمر الصحافي الذي أقيم قبل مباراة فريقه ضد نادي سباهان: “مواجهة الذئاب ضد فريق سباهان ، ستكون صعبة، ولكننا نمتلك الثقة الكافية وجاهزون لهذا اللقاء”.

وأشاد جون بروم بـ ألفارو ميدران لاعب نادي التعاون، قائلًا: “ميدران لاعب جيد جدًّا ومهم للفريق، ولكننا نبحث عن الأهم وهو أداء الفريق، لذلك سنقرر من سيلعب في وسط الميدان”.

جون بروم يرفض الحديث عن التحكيم:

وعن رأيه في التحكيم، رفض المدرب الهولندي الرد، قائلًا: “لا أحب الحديث عن الأمور التحكيمية، أنا أركز على فريقي فقط، وأتحدث عنه”.