أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، مرسوماً اليوم الخميس 28 أبريل، بتسمية اللواء علي محمود عباس وزيراً للدفاع بحسب ما أعلنته وكالة الأنباء السورية الرسمية.

ولم يتضمن المرسوم الرئاسي رقم 115 الصادر اليوم أية معلومات حول مسيرة وزير الدفاع السوري الجديد الذي سيخلف العماد علي عبد الله أيوب الذي شغل هذا المنصب من 1 يناير 2018.

وزراء دفاع بشار الأسد

وسيكون اللواء على محمود عباس هو وزير الدفاع السوري رقم 13 منذ ثورة الثامن من مارس 1963 والخامس منذ اندلاع الثورة السورية ضد بشار الأسد والوزير السابع منذ تولي بشار السلطة.

وقد خدم مع بشار 6 وزراء دفاع وهم :

مصطفى طلاس (1972 – 12 مايو 2004)

حسن توركماني (12 مايو 2004 – 3 يونيو 2009)

علي حبيب (3 يونيو 2009 – 8 أغسطس 2011)

داود راجحة (8 أغسطس 2011 – 18 يوليو 2012)

فهد جاسم الفريج (18 يوليو 2012 – 1 يناير 2018)

علي عبد الله أيوب (1 يناير 2018 – ابريل 2022)