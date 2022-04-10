بعد أيام من الدراما السياسية في باكستان، تمت الإطاحة برئيس الوزراء، عمران خان، من السلطة، عندما خسر تصويت لسحب الثقة في البرلمان، فكيف تطورت الأحداث إلى هذه النقطة، وماذا يحدث بعد ذلك؟

أسباب عزل عمران خان

يمكن تلخيص محاولات الإطاحة برئيس الوزراء الباكستاني فيما يلي:

قال نافيد قمر، أحد كبار قادة حزب الشعب الباكستاني: إن داء هذه الحكومة مثيرًا للشفقة، خاصة فيما يتعلق بالاقتصاد، وهي مسألة وقت فقط قبل أن يتخلى عنه أعضاء حزب خان نفسه.

سوء الإدارة الاقتصادية.

الفساد المزعوم بين كبار وزراء الحكومة.

الفشل في معالجة المشاكل على مستوى الدوائر الانتخابية.

ومؤخرًا، خطاب خان العدواني ضد المنشقين عن الحزب.

كواليس الإطاحة بـ عمران خان

عقدت الجمعية الوطنية لحركة سحب الثقة في الساعة 10:30 صباحًا بتوقيت باكستان، يوم السبت، لكن الإجراءات تأخرت عدة مرات، وبدأ التصويت في الساعة 11.58 مساء يوم السبت واستمر لما بعد منتصف الليل.

وقبل لحظات من بدء التصويت، طرح عدة مسؤولين في الدولة استقالتهم، وفي حين اختار عمران خان أن يظل غائبًا أثناء التصويت، إلا أن مشرعي حزبه كانوا حاضرين، حيث حاولوا تأجيل وعرقلة العملية التي تعد الأولى من نوعها في تاريخ باكستان، في عملية استمرت لمدة 14 ساعة مضطربة.

وفي النهاية، بعد مرور تلك الساعات العصيبة، تمكنت أحزاب المعارضة، التي تم تعزيز صفوفها بالانشقاقات من ائتلاف الحزب الحاكم، من تأمين 174 صوتًا من أصل 342 عضوًا لدعم حركة سحب الثقة، مما جعله تصويت الأغلبية، بحسب صحيفة الغارديان البريطانية.

محاولات عمران خان للنجاة بعد الإطاحة به

ووفقًا لتقرير الغارديان، فقد ذكرت المعارضة أن خان كان يرفض السماح بإجراء التصويت ما لم يتمكن من تأمين ضمان له، بأنه لا هو ولا وزراؤه سيواجهون قضايا جنائية عند تنحيه عن السلطة، علمًا بأنه في عهده تم سجن العديد من الشخصيات الحزبية المعارضة.

وبذلك، أصبح عمران خان أول رئيس وزراء في تاريخ باكستان يتم إزالته من منصبه من خلال اقتراح سحب ثقة، وبعد أن أُطيح به، استقال المدعي العام لباكستان خالد جاويد من منصبه.

تعليق رئيس الوزراء المخلوع

وفي أول تعليق له بعد الخسارة، قال خان: أصبحت باكستان دولة مستقلة في عام 1947؛ لكن صراع الحرية يبدأ مرة أخرى اليوم، ضد مؤامرة أجنبية لتغيير النظام، يجب على الشعب الدفاع عن سيادته وعن الديمقراطية.

ماذا بعد رحيل خان؟

بحسب ما ذكرت صحيفة التايمز، فإنه مع رحيل خان، بات المسرح خاليًا لزعيم المعارضة الرئيس شهباز شريف الذي من الواضح أنه سيكون رئيس الوزراء القادم للبلاد.

ومن المقرر أن يرسل المرشحون لرئاسة الوزراء في باكستان أوراق الترشيح يوم الأحد، حيث سيتم إجراء الانتخابات عندما يتم إعادة تشكيل الجمعية الوطنية يوم الاثنين، ومن المتوقع أن يكون شهباز شريف هو المرشح الأوفر حظًا.

وكان المفترض أن تُقام الانتخابات البرلمانية في 20 أغسطس 2023، والتي تنتهي حينها فترة عمران خان رسميًا، ومع ذلك، قالت المعارضة إنها تريد انتخابات مبكرة بعد الهزيمة السياسية لـ خان.