أكدت النيابة العامة أن الحماية الجزائية تنهض تجاه حماية الأفراد والمجتمع من الأضرار الجسيمة للمخدرات والمؤثرات العقلية.

المساءلة حال التداول أو التعاطي:

وأضافت النيابة العامة، في بيان لها عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “تنعقد المُساءلة في هذا الشأن لكل من شارك في تداولها أو تعاطيها بأي طريقة كانت، ولا يؤثر في قيام المسؤولية الجنائية تجاه متناولها تعاطي هذه المواد أو إدمانها”.

وأوضحت النيابة أن الشبو يشتهر بعدة أسماء منها “الشبو، الكريستال ميث، الآيس، الثلج، جلاس”.

مادة مخدرة شديدة الخطورة:

وتابعت النيابة: “تُعرف مادة الشبو المحظورة والمؤثرة عقليًّا باسم الميثامفيتامين، وهي من المواد المؤثرة عقليًّا المُدرجة في الفئة (ب) من الجدول الثاني المرافق بنظام مكافحة المخدرات والمخدرات العقلية، والتي تضم المؤثرات العقلية المدرجة في الجدول الثاني لاتفاقية الأمم المتحدة لعام 1971م، والتي تُعرف بالقائمة الخضراء وتُصدر عن الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات”.

يذكر أن مدينة صفوى في القطيف بالمنطقة الشرقية شهدت قبل أيام حادثة مروعة راح ضحيتها رجل وزوجته واثنين من أبنائه حرقًا، على يد أحد أفراد الأسرة كان تحت تأثير مخدر الشبو.