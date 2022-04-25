يبدو أن اللاعب الجزائري بغداد بونجاح أصبح قريبًا من مغادرة السد القطري، وذلك بعد أن هاجم مدرب الفريق، الإسباني خافي جارسيا، عقب الخروج من دوري أبطال آسيا.

ماذا قال بغداد بونجاح عن مدرب السد ؟

وقال بونجاح: أظن أن المدرب يتحمل المسؤولية، هو من أعد الخطة والتشكيلة ولم ينجح فيها، رأيت أن اللاعبين كانت لديهم الرغبة في اللعب والفوز، لكن هذا لم يتحقق، تبقى هذه كرة القدم فيها فوز وفيها خسارة”.

وأضاف: “أتقبل قرارات المدرب، لكن لا أرى أن هناك تكتيكًا معينًا لعبنا به، مرة نلعب بـ3 مدافعين ومرة بـ4 ومرة بـ5، أكيد هذا لن يفيد اللاعبين الذين يريدون استقرارًا فنيًا ومتى تدافع وتهاجم وتضغط”.

وواصل اللاعب الجزائري قائلًا: “هداف نادي السد منذ 6 سنوات وأسجل أكثر من 20 هدفًا في الموسم، لكن هذه المرة المدرب يرى خيارات أخرى والاعتماد على جناح أيسر كمهاجم، هنا هو يتحمل مسؤوليته”.

النصر يراقب اللاعب

ربما تتسبب هذه التصريحات في رحيل بغداد بونجاح عن النادي القطري، والانضمام لـ النصر خاصة أن اسم اللاعب الجزائري صاحب الـ30 عامًا، كان ارتبط مؤخرًا بالانضمام لـ الدوري السعودي.