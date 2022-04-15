نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم عددًا من قرارات وزير الطاقة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بنزع ملكية عدد من قطع الأراضي بمناطق مكة المكرمة وجازان وعسير مع توجيه شركة الكهرباء السعودية بتعويض ملاك هذه الأراضي.

نزع ملكية الأراضي في مكة

أولًا: الموافقة على البدء في إجراءات نزع ملكية جزء من قطعة الأرض المملوكة بموجب الصك رقم (325703000542) وتاريخ 30 /1 /1441هـ، الواقعة في مركز حلي بمنطقة مكة المكرمة، والمتداخلة مع حرم الخط الهوائي جهد (132 ك. ف) الذي يربط محطة الصفة بمحطة البرك بمنطقة مكة المكرمة، وبمساحة إجمالية مقدارها (2940م2) ألفان وتسعمائة وأربعون مترًا مربعًا، وفق القرار المساحي المرفق، لصالح الشركة السعودية للكهرباء.

ثانيًا: الموافقة على البدء في إجراءات نزع ملكية جزء من قطعة الأرض المملوكة بموجب الصك رقم (320110006367) وتاريخ 08 /03 /1439هـ، الواقعة بمدينة مكة المكرمة، والمتداخلة مع حرم الخط الهوائي جهد (110 ك. ف) الذي يربط محطة الضغط العالي بمكة المكرمة بمحطة المجاهدين، وبمساحة إجمالية مقدارها (661٫55م2) ستمائة وواحد وستون مترًا مربعًا وخمسة وخمسون سنتيمترًا مربعًا، وفق القرار المساحي المرفق، لصالح الشركة السعودية للكهرباء.

نزع ملكية الأراضي في جازان

أولًا: الموافقة على البدء في إجراءات نزع ملكية جزء من قطعتي الأرض الواقعتين في محافظة صبيا بمنطقة جازان، المتداخلتين مع حرم الخط الهوائي جهد (132 ك. ف) الذي يربط محطة شمال صبيا بمحطة الكدمي، المملوكة بموجب الصكين الآتيين:

صك رقم (472201002840) وتاريخ 21 /5 /1441هـ، بمساحة مقدارها (3333٫33م2) ثلاثة آلاف وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون مترًا مربعًا وثلاثة وثلاثون سنتمترًا مربعًا.

• صك رقم (272201002841) وتاريخ 21 /5 /1441هـ، بمساحة مقدارها (1690٫09م2) ألف وستمائة وتسعون مترًا مربعًا وتسعة سنتمترات مربعة. وبمساحة إجمالية مقدارها (5023٫42م2) خمسة آلاف وثلاثة وعشرون مترًا مربعًا واثنان وأربعون سنتمترًا مربعًا، وفق القرارين المساحيين المرفقين، لصالح الشركة السعودية للكهرباء.

نزع الملكيات في عسير

أولًا: الموافقة على البدء في إجراءات نزع ملكية الأراضي المتداخلة مع حرم الخط الهوائي جهد (132 ك. ف) الذي يربط محطة المجاردة بمحطة محايل، الواقعة في محافظة بارق بمنطقة عسير، وفقًا للآتي:

قطعة الأرض المملوكة بموجب الصك رقم (375801003178) وتاريخ 26 /2 /1442هـ، وبمساحة مقدارها (487٫30م2) أربعمائة وسبعة وثمانون مترًا مربعًا وثلاثون سنتمترًا مربعًا.

جزء من قطعة الأرض المملوكة بموجب الصك رقم (675803000173) وتاريخ 23 /3 /1441هـ، وبمساحة مقدارها (8556٫41م2) ثمانية آلاف وخمسمائة وستة وخمسون مترًا مربعًا وواحد وأربعون سنتمترًا مربعًا.

جزء من قطعة الأرض المملوكة بموجب الصك رقم (375801002420) وتاريخ 16 /7 /1441هـ، وبمساحة مقدارها (591٫24م2) خمسمائة وواحد وتسعون مترًا مربعًا وأربعة وعشرون سنتمترًا مربعًا.

جزء من قطعة الأرض المملوكة بموجب الصك رقم (775801000430) وتاريخ 20 /3 /1437هـ، وبمساحة مقدارها (914٫40م2) تسعمائة وأربعة عشر مترًا مربعًا وأربعون سنتمترًا مربعًا.

وبمساحة إجمالية مقدارها (10549٫35م2) عشرة آلاف وخمسمائة وتسعة وأربعون مترًا مربعًا وخمسة وثلاثون سنتمترًا مربعًا، وفق القرارات المساحية المرفقة، لصالح الشركة السعودية للكهرباء.

إلزام الشركة السعودية للكهرباء بالتعويض

كما تقرر أن تبلّغ الشركة السعودية للكهرباء أصحاب أصحاب الحقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدّر لهم، كما تبلغ مالكي العقارات وشاغليها بوجوب إخلائها خلال المدة التي تحددها الشركة على ألا تقل عن (30) ثلاثين يومًا من تاريخ التبليغ بالإخلاء، وذلك وفقًا لأحكام المادتين (السادسة عشرة) و(السابعة عشرة) من النظام.

كذلك نصت القرارات على أن تدفع الشركة السعودية للكهرباء تعويضات لأصحاب الحقوق وفقًا لقرار لجنة تقدير تعويض العقارات، وتتم إجراءات الصرف قبل التاريخ المحدد لإخلاء العقار، على ألا يُسلّم مبلغ التعويض لصاحبه إلا بعد تسليم العقار، وتوثيقه بواسطة كاتب العدل أو المحكمة، ويُصرف التعويض خلال سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية وفقًا لأحكام المادة (الثامنة عشرة) من النظام.