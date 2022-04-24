تحرص الجوازات السعودية على تطوير منظومتها التقنية جنبًا إلى جنب مع تطوير الكوادر الوطنية البشرية وتأهيلها للتعامل مع القادمين إلى المملكة بكل لغات العالم.

وأثبت منسوبو الجوازات من الجنسين كفاءة واقتدار في التعامل مع القادمين إلى المملكة من كافة أنحاء العالم من خلال مخاطبتهم بلغتهم باعتبار اللغة أول وسائل التواصل.

ويساهم تعامل منسوبي الجوازات مع القادمين إلى المملكة بلغتهم الأم في خلق جو من الألفة والمحبة وإعطاء انطباع جيد عن كرم الضيافة السعودية.