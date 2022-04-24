تحرص الجوازات السعودية على تطوير منظومتها التقنية جنبًا إلى جنب مع تطوير الكوادر الوطنية البشرية وتأهيلها للتعامل مع القادمين إلى المملكة بكل لغات العالم.
نعتز بخدمتكم بلغات العالم.#معتمرون_آمنون pic.twitter.com/6nJUgHTMZn
— الجوازات السعودية (@AljawazatKSA) April 24, 2022
وأثبت منسوبو الجوازات من الجنسين كفاءة واقتدار في التعامل مع القادمين إلى المملكة من كافة أنحاء العالم من خلال مخاطبتهم بلغتهم باعتبار اللغة أول وسائل التواصل.
ويساهم تعامل منسوبي الجوازات مع القادمين إلى المملكة بلغتهم الأم في خلق جو من الألفة والمحبة وإعطاء انطباع جيد عن كرم الضيافة السعودية.
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