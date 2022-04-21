قالت وكالة بلومبرغ إن السعودية تمتلك مكانًا متميزًا في النمو الاقتصادي مقارنة ببقية دول العالم، وذلك بعد أن قام صندوق النقد الدولي بتحديث آفاقه للمملكة بشكل كبير، ففي البداية كان لديه توقعات نمو بنسبة 4.8% لهذا العام ومن الواضح أنه زادها بمقدار 2.8% لتصل إلى 7.6% في 2022.

انخفاض توقعات النمو للعالم

وتابع التقرير: هذه زيادة هائلة، خاصة أنهم خفضوا في نفس الوقت توقعاتهم لبقية العالم، وهذا يخبرك أن المملكة واحدة من المناطق والبلاد القليلة حول العالم التي تنمو بشكل أسرع مما توقع الخبراء قبل بضعة أشهر فقط.

وأضاف: ويقول خبراء ومحللون من القطاع الخاص إن المملكة يمكن أن تنمو بأكثر من 8% هذا العام، وهو أمر ليس مستبعد بشكل كبير خاصة عندما ننظر إلى أسعار النفط وارتفاعها المطرد.

مؤشرات النمو في السعودية إيجابية

وقال التقرير: الآن بقي أن نرى ما إذا كان ذلك النمو سيستمر في العام المقبل، لكن في الوقت الحالي، فإنه يبدو أن جميع المؤشرات لهذا العام في السعودية إيجابية.

تقلبات شديدة في الاقتصاد العالمي

واستطرد تقرير وكالة بلومبرغ، إنه في سياق آخر، يعاني العالم من تقلبات شديدة في الاقتصاد، ولعل أبرز مثال على ذلك هو الاقتصاد الأمريكي الذي يُعد المحرك الرئيسي للاقتصاد العالمي، ومع ذلك فإنه يعاني من تضخم قوي مصحوب بركود، وقد خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الأميركي في 2022 من 4% إلى 3.7%.

كما توقع صندوق النقد الدولي تراجع نمو الاقتصاد العالمي إلى 3.6% في 2022 من 6.1% في 2021، وانكماش اقتصاد روسيا 8.5% في 2022 و2.3% في 2023.

وفي الوقت نفسه، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو بالشرق الأوسط وآسيا الوسطى إلى 4.6% في 2022، مقارنة بنسبة 4.3% في توقعاته السابقة.