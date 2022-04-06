قال تقرير لوكالة بلومبرغ إن دول الخليج تضع عينها صوب الاستثمار في مصر، عن طريق شراء حصص في شركة لتوزيع الوقود ومحطات لتوليد الكهرباء شاركت في بنائها شركة سيمنز ضمن تعهداتها الاستثمارية بمليارات الدولارات.

وقال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، أيمن سليمان لـ بلومبرغ: أبدى العديد من المستثمرين الدوليين، بما في ذلك الصناديق السيادية الاستثمارية لبعض دول الخليج، اهتمامًا بشركة الوطنية للوقود ومحطات الطاقة التي بنتها شركة سيمنز.

وتابع في المقابلة مع الموقع الاقتصادي: يتم التخطيط للمبيعات هذا العام إما من خلال طرح عام أولي أو شراكة مع مستثمر استراتيجي أو مزيج بين الاثنين، مضيفًا: أرى أنه يجب علينا تأمين مستثمر استراتيجي قبل الطرح العام الأولي.

تعزيز اقتصاد مصر

وقال التقرير: تتطلع دول الخليج إلى تعزيز اقتصاد القاهرة؛ حيث تتعرض لضغوط متزايدة من ارتفاع أسعار السلع الأساسية بسبب الأزمة الدولية في أوكرانيا، حيث تُعد من ضمن الدول المتضررة بشدة من ارتفاع أسعار الحبوب لأنها تشتري معظم قمحها من البلدين.

وتابع: كما تسعى القاهرة أيضًا للحصول على مساعدة من صندوق النقد الدولي، لافتًا إلى أن كلًا من السعودية والإمارات ضخا مليارات الدولارات في مصر على مدار الأعوام الماضية.

حجم الاستثمارات المرتقبة من الخليج في مصر

وأضاف التقرير: يستكشف صندوق الاستثمارات العامة السعودي، أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم، استثمارات محتملة في مصر بقيمة 10 مليارات دولار، فيما تسعى قطر لاستثمارات بقيمة 5 مليارات دولار.

وذلك بينما أبرم أحد الصناديق السيادية في أبوظبي صفقة بنحو ملياري دولار لشراء مجموعة من الحصص للشركات المدرجة في البورصة، حيث كانت تقارير سابقة قد كشفت أن أكبر بنك مدرج في مصر كان من ضمن محادثات الاستثمار، وحينها قالت مصادر خاصة لـ بلومبرغ إن جزءًا من الاتفاقية مع القابضة ADQ يتضمن شراء نحو 18% من البنك التجاري الدولي CIB.

وبينت أيضًا أن هناك محادثات بشأن الاستحواذ على حصص في أربع شركات أخرى مدرجة في سوق الأوراق المالية في مصر، بما في ذلك شركة فوري للخدمات المصرفية وتكنولوجيا الدفع.

وكانت قد أعلنت القاهرة لأول مرة عن خطط لبيع واحدة من ثلاث محطات للطاقة شاركت في بنائها شركة سيمينز منذ حوالي ثلاث سنوات، وحينذاك أعرب العديد من المستثمرين الدوليين عن اهتمامهم بهذه الأصول.

وقالت وزيرة التخطيط هالة السيد في 31 مارس، إنه من المقرر أن يناقش الوزراء الشركات المملوكة للدولة التي سيتم طرحها في البورصة في عام 2022، وعلق سليمان على ذلك قائلًا إن صندوق الاستثمارات العامة وجهاز قطر للاستثمار وصندوق الثروة السيادية في أبوظبي أعربوا عن اهتمامهم بدعم وتسريع برنامج الاكتتاب العام في القاهرة.

وقال: الهدف العام هنا هو وضع محفظة استثمارية موجهة للسوق المصري محددة المعالم يتم تنفيذها.